Parijs-Roubaix: favorieten op een rij

Telesport blikt in aanloop naar elke grote klassieker uitgebreid vooruit. We behandelen het parcours, de Nederlanders en de favorieten.

De stenen in het Bos van Wallers gelden als scherprechter. Ⓒ BSR Agency

Parcours

In Noord-Frankrijk wacht het peloton een listige krachtmeting met duizenden gevaarlijke kasseien. Tijdens 54,5 van de in totaal 257 kilometer moeten de coureurs zorgvuldig over de ’kinderkopjes’ zien te dokkeren. Achter elke steen loert gevaar. Lekke banden kunnen het verschil maken tussen winst of helemaal niets. Tussen podium of jodium, zoals Dylan Groenewegen zou zeggen.

Een overzicht van de kasseistroken. Ⓒ Le Tour

De Trouée d’Arenberg (2400 meter lang) geldt als scherprechter. Je kunt de koers er nog niet winnen, aangezien het slechts de elfde van de 29 sectoren betreft, maar wel al verliezen, zo zullen de commentatoren zondag stuk voor stuk vertellen.

Carrefour de l’Arbre heeft eveneens vijf sterren gekregen. Ook hier, op de 26e strook, met de finish in zicht, is het code rood voor de renners. De finish is traditiegetrouw op de wielerbaan in Roubaix, waarna de puristen van het peloton zich onder de welbekende, oude douches kunnen opfrissen.

Een overzicht van het parcours van Parijs-Roubaix. Ⓒ ANP

Laatste tien winnaars Parijs-Roubaix

2018: Peter Sagan

2017:Greg Van Avermaet

2016: Mathew Hayman

2015: John Degenkolb

2014: Niki Terpstra

2013: Fabian Cancellara

2012:Tom Boonen

2011: Johan Vansummeren

2010: Fabian Cancellara

2009: Tom Boonen

Nederlanders

Niki Terpstra moet tot zijn spijt toekijken. De winnaar van 2014 kwam vorige week tijdens de Ronde van Vlaanderen, die hij vorig jaar op zijn naam schreef, hard ten val. Hij was enkele minuten van de wereld en bleek later een hersenschudding te hebben opgelopen.

Niki Terpstra finishte vorig jaar, achter winnaar Peter Sagan en nummer twee Silvan Dillier, als derde in Parijs-Roubaix. Ⓒ ANP

Door de afwezigheid van Terpstra staan er vooral Nederlandse outsiders aan de start in Compiègne. Sebastian Langeveld geldt als grootste vaderlandse kanshebber. De 34-jarige Leidenaar eindigde als vijftiende in de door zijn EF Education First-teamgenoot Alberto Bettiol gewonnen Ronde van Vlaanderen. In 2017 kwam hij als derde over de streep in het velodrome in Roubaix.

Ook Dylan van Baarle en Mike Teunissen maken gezien hun huidige vormpeil kans om te verrassen. Mathieu van der Poel, de nummer vier van ’Vlaanderen’, ontbreekt. Hij focust zich op de Ardennen-klassiekers.

Favorieten Parijs-Roubaix

Vijf wielen: Van Avermaet, Kristoff

Van Avermaet, Kristoff Vier wielen: Degenkolb, Sagan, Langeveld, Stybar

Degenkolb, Sagan, Langeveld, Stybar Drie wielen: Vanmarcke, O. Naesen, Gilbert, Van Aert, Boasson Hagen, Stuyven

Vanmarcke, O. Naesen, Gilbert, Van Aert, Boasson Hagen, Stuyven Twee wielen: Van Baarle, Lampaert, Trentin, Benoot, Mohoric, Dillier

Van Baarle, Lampaert, Trentin, Benoot, Mohoric, Dillier Een wiel: Teunissen, Politt, Asgreen, Démare, Rowe, Kragh Andersen