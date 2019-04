Van Bronckhorst staat voor alles open

Als er een aardige club voorbij komt, kan dat ook interessant voor hem zijn. De coach gaf eerder aan dat Feyenoord hem veel energie heeft gekost. Van Bronckhorst: „Maar dat gaat niet over dit seizoen. Alle jaren bij elkaar opgeteld, is het natuurlijk energierovend. Het is een opstapeling van alles. Je bent als hoofdtrainer 24/7 met voetbal bezig. Maar als er een mooie uitdaging komt, wil ik daar over nadenken. Of de clubs bellen? Nou, dat valt mee ja…”

Toekomst

Het feit dat hij vijf prijzen in vier seizoenen veroverde bij Feyenoord spreekt clubs volgens hem zeker aan. „Maar ik wil in deze fase niet zo met mijn toekomst bezig zijn. Ik vind de club veel belangrijker dan mijn eigen positie. Spelers denken soms anders, maar voor mij telt alleen waar ik dit seizoen weer met Feyenoord eindig. De derde plek wil ik vasthouden, want Europees voetbal is belangrijk voor Feyenoord.”

Van Bronckhorst zegt dat de sfeer bij zijn club door een paar overwinningen weer snel is verbeterd. „De laatste twee overwinningen hebben natuurlijk een positieve uitwerking op de sfeer, dat merk je in de ploeg. Het betaalt zich uit in een fijnere ambiance. We krijgen nu twee thuiswedstrijden, met Heracles en AZ op bezoek, dus ik hoop dat we die goede sfeer door kunnen trekken.”

Blessures

Feyenoord moet het morgenavond in De Kuip tegen Heracles doen zonder Ridgeciano Haps (knie vol vocht), Dylan Vente (geschorst), Jeremiah St. Juste (hamstrings) en Justin Bijlow (gebroken middenvoetsbeentje).

De blessures van Feyenoord-verdediger Ridgeciano Haps rijgen zich aaneen. Ⓒ BSR/Soccrates

Vooral de nieuwe blessure van Haps, Feyenoords duurste aankoop destijds, is een tegenvaller. Van Bronckhorst zegt dat is gekeken naar de oorzaak van zijn kwetsuren. „Maar het zijn allemaal losstaande blessures. Hij is er lang uit geweest met een scheenbeenblessure, zijn schouder en nu is het weer zijn knie. Voor hem persoonlijk is het vreselijk jammer dat hij geen reeks van wedstrijden kan maken. Het is voor hem gewoon echt teleurstellend.”

Van Persie

Robin van Persie keert vanavond wel terug in de selectie. Eerder in de week had hij nog last van een kuitblessure, maar gisteren en donderdag trainde hij weer volop mee en bleef klachtenvrij. De verwachting is dat hij in de tweede helft pas minuten maakt en dat Nicolai Jørgensen zal starten in de spits.

