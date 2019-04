Van den Brom diep onder indruk van Hiddink

Daar praatte de voormalige bondscoach even bij met AZ-trainer John van den Brom: „Het was een vroegertje vandaag. Ik wist dat hij zou komen. Mooi als dit soort mensen hier rondlopen.”

De zeventiger uit Varsseveld, tegenwoordig bondscoach van het olympisch elftal van China, is niet kapot te krijgen, zo blijkt. Zo bekeek hij vol aandacht de training van AZ, dat zich voorbereidde op de thuiswedstrijd met ADO Den Haag. Een mens is blijkbaar nooit te oud om te leren.

Hiddink bleek geen last te hebben van de venijnige oostenwind die over het AFAS-trainingscomplex blies. Hij deelde een enkele handtekening uit en schudde er en passant de handen van Piet Velthuizen en Ricardo van Rhijn. Van den Brom, met het diepste respect: „Hij zat me net te vertellen dat hij 120 dagen achter elkaar met die Chinezen op stap geweest.” „120 dagen! Dat is bijna vier maanden achter elkaar. Dat zo’n man met al zijn levenservaring nog zo in de weer is, ik vind het knap.”