FC Emmen is in eigen huis Heracles de baas

EMMEN - FC Emmen heeft in eigen huis de zesde overwinning van het seizoen geboekt. De club uit Drenthe versloeg Heracles Almelo met 1-0 door een treffer in de eerste helft van Marko Kolar en is met 21 punten naar de twaalfde plaats van de Eredivisie geklommen.