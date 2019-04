Van Bommel: ’Op langere termijn werkt dat niet’

„Veel doelpunten maken is niet zo makkelijk als iedereen denkt”, zei trainer Mark van Bommel.

Doelsaldo

Na een aantal misstappen van PSV is Ajax op gelijke hoogte gekomen. De Amsterdammers hebben een aanzienlijk beter doelsaldo en zijn dus koploper. „Het verschil is negen doelpunten. Maar het zou heel raar zijn als we nu ineens op het doelsaldo zouden gaan spelen. In principe kun je zo ook niet het veld ingaan. Dan begin je met de intentie om zoveel mogelijk te scoren. Niet met de intentie om te winnen. En winnen is nog altijd het belangrijkste”, aldus Van Bommel.

Ajax scoorde honderd keer en heeft een positief saldo van 74, PSV staat op plus 65. Acht goals van Ajax vielen in het thuisduel met De Graafschap, zondag de tegenstander van PSV.

Aanval

Volop de aanval spelen, dat gaat Van Bomml echter niet doen. „Volgens mij werkt het niet als je alles ineens omgooit”, meent de trainer van de regerend landskampioen. „Dat kan incidenteel succes opleveren, maar op de langere termijn vaak niet. Wij gaan proberen te winnen met een zo groot mogelijke uitslag. Zoals we dat altijd proberen en willen.”