VIDEO Gigantische ontlading bij FC Volendam

Niet alleen bij de spelers, maar ook bij de supporters van Volendam was de vreugde enorm. Ook Robert Mühren was uitzinnig van vreugde en zag „een droom in vervulling gaan.” De 32-jarige spits keerde in de zomer terug bij ’zijn’ FC Volendam en had met 28 doelpunten een groot aandeel in de promotie.

„Geloof me, dit is echt een droom om dit met mijn eigen ’dorpie’ mee te maken. Ik denk niet dat zoveel mensen dat kunnen zeggen”, zei Mühren na de 2-1-overwinning voor de camera van ESPN.

Mühren was vorig jaar 38 keer trefzeker voor SC Cambuur, maar ondanks het kampioenschap besloot hij terug te keren naar Volendam, waar hij zijn loopbaan begon. De overstap zorgde voor de nodige verbazing. „Ik heb het er destijds ook veel met mijn vrouw over gehad. ’Moeten we het wel doen? Ik kan alleen maar afgaan’, vroeg ik haar dan. Maar ik dacht: ’fuck it, ik ga gewoon die doelpunten maken. Maar dan moet je het nog maar wel doen.”