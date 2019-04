Moniz gelooft in stunt: ’Ajax heeft maar twee dagen rust gehad’

De Rotterdamse club won in de hoofdstad nog nooit van de Amsterdammers. Moniz, die maandag werd aangesteld als interim-trainer na het vertrek van Adrie Poldervaart, hoopt op een stunt in de Johan Cruijff ArenA.

„Het is natuurlijk fantastisch om tegen een club als Ajax te beginnen”, liet Moniz weten. „Maar aan de andere kant is elke wedstrijd hetzelfde en moeten we voor het hoogst haalbare gaan.”

Moniz bekeek de thuiswedstrijd van Ajax woensdag in de Champions League tegen Juventus (1-1) uiteraard met speciale aandacht. „We weten waar ze toe in staat zijn. Iedereen heeft dat kunnen zien, maar er zitten ook nadelen aan. Zo hebben ze maar twee dagen rust gehad en spelen ze aankomende dinsdag ook weer een zware wedstrijd in Turijn.”

Moniz beseft dat hij snel punten moet gaan pakken met Excelsior. „Ik probeer de mannen bij te brengen dat je speelt om te overleven. Wij moeten hier 120 procent voor geven.”

