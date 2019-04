Thorsdottir en Volleman buiten top-10 in Polen

Thorsdottir kwam na een mindere start op brug en balk sterk terug op de laatste twee toestellen: vloer en sprong. Uiteindelijk kwam ze tot een totaal van 51,365 punten. Een dag eerder leverde de kwalificatie een score op van 52,232.

Val

Volleman begon goed aan brug, maar moest op balk een val incasseren. Ook zij herstelde zich op vloer en sprong. Volleman kwam tot een totaal van 50,899 punten, tegen een score van 52,032 op donderdag.

De Europese meerkamptitel ging uiteindelijk naar Melanie de Jesus dos Santos, die met een stabiele meerkamp naar 55,433 punten turnde. Vooral op vloer (13,600) en sprong (14,100) was de Française sterk. De Britse Ellie Downie, de Europees kampioene van 2017, greep met 55,365 punten het zilver. Angelina Melnikova uit Rusland behaalde met 55,065 punten brons.

Schmidt

Eerder op de dag eindigde Casimir Schmidt bij de mannen op de twaalfde plaats in de meerkampfinale. Het goud was voor Nikita Nagornyy uit Rusland. Hij kwam uit op 88,665 punten en hield zijn landgenoot Artur Dalaloyan achter zich. De wereldkampioen kwam tot 87,832 punten. De Cyprioot Marios Georgiou veroverde met 84,398 punten brons.

De toestelfinales in Szczecin worden in het weekeinde afgewerkt. EK-debutante Sanna Veerman komt zaterdag in actie tijdens de finale aan brug. Op zondag turnen Epke Zonderland (rekstok) en Thorsdottir (vloer) hun finale.