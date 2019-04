De Waard is Kromowidjojo te snel af op 50 vlinder

De 22-jarige De Waard tikte als eerste aan in 26,03 seconden, ’Kromo’ klokte 26,07. Daarmee miste de regerend wereldkampioene kortebaan op dit nummer opnieuw de limiet (25,91) voor de WK van komende zomer in Gwangju.

Kromowidjojo bleef daar vorige week bij de Swim Cup in Den Haag ook al twee keer boven, al won ze toen wel de finale in 25,98. De Groningse wist zich in het Hofbad op de 50 en 100 vrij wel te plaatsen voor het mondiale toernooi in Zuid-Korea. De nummer 2 van de WK langebaan van 2017 in Boedapest op de 50 vlinder zette vrijdagochtend in de series in het Pieter van den Hoogenband-zwemstadion 26,10 neer.

PR op 100 rug

Een half uur na haar zege op de 50 vlinder zwom De Waard een persoonlijk record op de 100 rug. Met 1.00,55 eindigde ze als tweede achter Simona Kubova uit Tsjechië, die 59,66 klokte.

Bij afwezigheid van Femke Heemskerk, die in Eindhoven alleen de 50 en 100 vrij zwemt, won Robin Neumann de 200 vrij. Met 1.59,27 bleef ze wel ruim twee seconden boven de limiet voor de WK. Heemskerk heeft zich al gekwalificeerd op de 50, 100 en 200 vrij.

Goosen

Bij de mannen zegevierde Mathys Goosen op de 50 vlinder. Met 23,48 dook hij opnieuw onder de limiet voor de WK. De geboren Zuid-Afrikaan had daar vorige maand in Marseille met een persoonlijk record van 23,42 al aan voldaan. Jesse Puts (derde in 23,66) en Joeri Verlinden (vijfde in 23,88) bleven net als Nederlands recordhouder Nyls Korstanje (zevende in 24,00) wederom boven de limiet van 23,51.

Op de 200 vrij ging de winst naar Maarten Brzoskowski (1.47,80), voor Dion Dreesens (1.48,63) en Kyle Stolk (1.48,72). Allemaal bleven ze boven de WK-limiet.