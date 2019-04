Barcelona mist halve basisploeg tegen hekkensluiter

Zowel Lionel Messi als Luis Suarez krijgt rust, terwijl Gerard Piqué en Sergio Busquets evenmin van de partij zijn. Ivan Rakitic en Sergi Roberto hebben fysieke klachten en komen ook niet in actie.

Bloedneus

Valverde zei woensdag in Engeland na de zege op Manchester United in de eerste wedstrijd van de kwartfinales van de Champions League (0-1) dat hij zich een beetje zorgen om Messi maakte. De Argentijnse balgoochelaar werd hard geraakt op zijn hoofd door Chris Smalling. De aanvoerder van Barcelona hield daar een bloedende neus, een bloeduitstorting bij zijn oog en een schram op zijn gezicht aan over. Dinsdag is de return in Camp Nou.

Barcelona kan in de Spaanse competitie een stootje hebben. De titelhouder heeft een voorsprong van elf punten op nummer 2 Atletico Madrid, met nog zeven duels te spelen. Huesca staat zes punten onder de degradatiestreep.

