NAC schiet weinig op met remise

Door de remise blijft de formatie van coach Ruud Brood laatste, en is de kans op (directe) handhaving aanzienlijk geslonken. Bij een overwinning waren de Brabanders concurrenten Excelsior en De Graafschap tot op twee punten genaderd, nu is het verschil vier.

Kampioenskandidaten

Met nog vier wedstrijden te spelen komt het water NAC steeds hoger te staan, en Brood en de zijnen moeten nu hopen dat de ploegen die om het kampioenschap strijden dit weekend geen fouten maken. Ajax ontvangt zaterdag Excelsior, terwijl PSV een dag later bezoek krijgt van De Graafschap. Na deze speelronde zijn er nog vier wedstrijden te spelen.

NAC had de intentie om furieus te beginnen, maar nog voordat de thuisploeg een echte kans had afgedwongen, kwam Emmen op voorsprong. Anco Jansen speelde zich halverwege de helft van NAC vrij, waarna hij Luciano Slagveer de diepte instuurde. Bijna vanaf de achterlijn schoot de aanvaller de bal via de benen van Benjamin van Leer binnen.

In de loop van de eerste helft kwam de hekkensluiter nog twee keer goed weg, bij gevaarlijke pogingen van Caner Cavlan. Eerst trof de tweevoudig doelpuntenmaker van vorige week de lat uit een vrije trap, en kort daarna stond Van Leer paraat toen de linksback met rechts hard in schoot. De grootste kans van NAC kwam er op slag van rust, toen Giovanni Korte een voorzet van Mikhail Rosheuvel op de lat kopte.

Scherpen

Direct na de thee waren de Bredanaars opnieuw dicht bij de 1-1, maar Kjell Scherpen tikte een inzet van Mitchell te Vrede bij de eerste paal uit zijn doel. In de slotfase was ook de al vroeg ingevallen Luka Ilic dicht bij, maar Scherpen bracht weer redding. Aan de overkant leek Jafar Arias het duel te beslissen, maar de spits kon een terugkopbal van Slagveer niet binnen werken, toen Van Leer al geklopt was.

En net op het moment dat Emmen de zege over de streep leek te trekken, ging Scherpen in de fout. De doelman stompte een hoge bal pardoes voor de voeten van Erik Palmer-Brown, die de gelijkmaker aantekende. Waar NAC met het gelijkspel niet veel opschiet, liet Emmen de kans liggen om uitstekende zaken te doen. De ploeg van Dick Lukkien blijft vijftiende, met drie punten voorsprong op De Graafschap en Excelsior.

