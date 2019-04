Twente na twee nederlagen weer op goede spoor

Rafik Zekhnini maakte na een kwartier de enige treffer tegen de Witte Leeuwen. Met nog vier duels te gaan heeft FC Twente nu tien punten voorsprong op Sparta. De Rotterdammers kunnen het verschil verkleinen als ze zondag op eigen veld van TOP Oss winnen. Zoals de zaken er nu voorstaan, heeft de club uit Enschede aan twee overwinningen in elk geval genoeg om te promoveren.

Wout Brama, die de de verloren duels met RKC Waalwijk en FC Dordrecht ontbrak, deed ondanks pijnlijke achillespezen weer mee. „Het moest”, sprak de aanvoerder bij FOX Sports. „We hadden twee keer verloren en de druk nam toe. Ook deze keer hebben we niet zo goed gespeeld, maar het resultaat was wel naar behoren. Toch kreeg Telstar in de slotfase nog een paar kansen op de gelijkmaker. Dat had natuurlijk nooit mogen gebeuren.”

Vierde periode

Almere City blijft de stand in de strijd om de vierde periode aanvoeren. De club won op eigen veld van FC Den Bosch (3-1), door doelpunten van James Efmorfidis en Anwar Bensabouh en een eigen treffer van Imran Oulad Omar. Sven Blummel scoorde voor de Brabanders.

Na vijf wedstrijden heeft Almere een voorsprong van vijf punten op Sparta, RKC Waalwijk en Telstar. RKC won op bezoek bij Jong AZ met 4-2. Sparta, Den Bosch en FC Twente hebben al een periodetitel.

Uitslagen Keuken Kampioen Divisie vrijdag 12 april:

Almere City FC - FC Den Bosch 3-1

Jong AZ - RKC Waalwijk 2-4

SC Cambuur - Jong FC Utrecht 4-1

FC Dordrecht - MVV 1-1

FC Eindhoven - Roda JC 1-2

NEC - Helmond Sport 3-2

FC Twente - Telstar 1-0

FC Volendam - Jong PSV 0-3

Stand aan kop: 1. FC Twente 34-75 (65-31), 2. Sparta 33-65 (70-35), 3. Go Ahead Eagles 33-60 (58-44), 4. Jong PSV 34-57 (71-55), 5. FC Den Bosch 34-56 (58-45), 6. Almere City FC 34-56 (54-51).