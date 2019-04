Ploeggenoot Pieters legt Frans duel stil na racisme

Het slachtoffer, verdediger Prince Désir Gouano van Amiens, verzocht om een korte pauze. Daar werd, voor de duur van vijf minuten, gehoor aan gegeven.

Huidskleur

„We leven in de 21e eeuw”, zei Gouano. „Dit is onacceptabel, dat wilde ik duidelijk maken. We zijn allemaal gelijk, welke huidskleur we ook hebben. Ik hoop dat de mensen dat begrijpen.”

Amiens zei de aanvoerder te steunen. „We staan achter hem. Voor racisme is geen plaats in de stadion.” De wedstrijd eindigde in 0-0. Erik Pieters speelde het hele duel mee met Amiens.

