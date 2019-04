Stevens slaat met Schalke aanval van Nürnberg af

De twee teams kregen vanaf het begin voldoende kansen op een doelpunt, maar de afronding was zwak. Hanno Behrens miste op slag van rust namens de thuisclub zelfs een strafschop. Doelman Alexander Nübel stopte het schot en was ook in de tweede helft belangrijk voor Schalke met een aantal prima reddingen.

Opluchting

Pas na ruim tachtig minuten werd de ban gebroken. De Japanner Yuya Kubo opende de score voor Nürnberg met een kopbal. Matija Nastasic herstelde snel weer het evenwicht, tot grote opluchting van Stevens.

Met 27 punten staat Schalke 04 voorlopig zes punten boven de degradatiestreep. FC Nürnberg is voorlaatste, met negen punten minder dan Schalke.

