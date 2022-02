Marseille ziet kloof met PSG steeds groter worden

Dimitri Payet gaf de nummer 2 van de ranglijst wel hoop op een beter resultaat. Hij schoot na een klein half uur raak vanaf de strafschopstip. Die marge bleef vrijwel de gehele verdere wedstrijd intact. De ingevallen Tunesische veteraan Yoann Touzghar redde vlak voor het ingaan van de blessuretijd een kostbaar punt voor Troyes. Dat staat op doelsaldo zeventiende, met evenveel punten (22) als Metz, Saint-Étienne en Bordeaux.

PSG versloeg zaterdagavond Saint-Étienne met 3-1. Kylian Mbappé excelleerde met twee treffers en een assist.

Mbappé steelt de show voor PSG

Kylian Mbappé heeft in de thuiswedstrijd van Paris Saint-Germain tegen Saint-Étienne nog maar eens laten zien waarom zijn club hem zo graag ziet bijtekenen. De aanvaller had met twee doelpunten en een prachtige assist een groot aandeel in de zege (3-1) van de koploper van Ligue 1.

Mbappé nam zijn ploeg bij de hand nadat Denis Bouanga de bezoekers verrassend op voorsprong had gebracht. De 23-jarige Fransman maakte de 1-1 en 2-1. Lionel Messi bereidde beide treffers voor. De Argentijn heeft nu vijf wedstrijden op rij minimaal een assist geleverd. Messi bereidde ruim vier jaar geleden als speler van Barcelona voor het laatst vijf duels op rij een doelpunt voor.

Danilo Pereira kopte PSG naar 3-1. Mbappé bereidde die treffer met de buitenkant van zijn rechtervoet voor. De Fransman heeft in Parijs een aflopend contract, dat hij niet wil verlengen. Real Madrid is een belangrijke gegadigde om hem komende zomer transfervrij over te nemen. Georginio Wijnaldum had een basisplaats bij PSG en speelde de hele wedstrijd. Hij bood in de slotfase Neymar een grote kans, maar zag de Braziliaan op de paal schieten.

Koploper PSG heeft nu een voorsprong van 16 punten op Nice en Olympique Marseille, dat voor zondag nog een uitwedstrijd tegen Troyes op het programma heeft staan.

Rood voor gewisselde Kluivert

Justin Kluivert heeft in de Franse competitiewedstrijd van OGC Nice bij RC Strasbourg Alsace een rode kaart gekregen. Scheidsrechter Stéphanie Frappart stuurde de Nederlandse aanvaller in de slotfase vanaf de bank richting de kleedkamer. Kluivert was zo’n 20 minuten daarvoor al gewisseld door trainer Christophe Galtier.

Justin Kluivert (r) strijdt om de bal met Anthony Caci (tweede van rechts). Ⓒ ANP / AFP

De 22-jarige Amsterdammer zou zich verbaal hebben misdragen langs de lijn. Frappart, die regelmatig wedstrijden in de Ligue 1 fluit en vorig jaar de WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Letland leidde, stuurde Kluivert daarop met rood weg. De 38-jarige Française had kort na rust ook al de Braziliaanse aanvoerder Bonfim Dante van Nice met twee gele kaarten van het veld gestuurd.

De wedstrijd in Straatsburg eindigde in 0-0. Nice, met Pablo Rosario de hele wedstrijd in de ploeg en Calvin Stengs in de slotfase als invaller, staat nu op de tweede plaats in de Ligue 1. De achterstand op Paris Saint-Germain bedraagt maar liefst 13 punten. PSG speelt zaterdagavond tegen Saint-Étienne.