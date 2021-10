Volendam blijft koploper na vier treffers Robert Mühren

Premium Voetbal

Komt het goed met Vangelis Pavlidis bij AZ?

Vangelis Pavlidis is nog niet de spits gebleken die de technische leiding van AZ voor ogen had. De bij Willem II weggeplukte vervanger voor Myron Boadu heeft een bedenkelijke traditie in Alkmaar: hij helpt doorgaans de eerste de beste megakans om zeep. „Hij is eigenlijk het tegenovergestelde van Myr...