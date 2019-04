Anderlecht-manager: ’Dit is absoluut niet te tolereren’

Fans van de club uit Brussel gooiden vuurpijlen en rookbommen op het veld, waarna scheidsrechter Erik Lambrechts het duel afblies, nadat hij eerder al een pauze van enkele minuten had ingelast.

Reglementaire nederlaag

„Ik ga ervan uit dat deze wedstrijd wordt omgezet in een reglementaire nederlaag”, aldus Verschueren. „Het is heel spijtig dat dit is gebeurd. We hadden het niet verwacht en weten niet wie er achter zit. Dat gaan we zeker uitzoeken. Ik weet dat de meerderheid van onze fans dit ook absoluut niet wil.” De directie van de club gaf verder aan dat „dit absoluut niet te tolereren is.”

Het Anderlecht van trainer Fred Rutten stond op dat moment met 0-2 achter. Ajax-aanwinst Razvan Marin en Paul José Mpoku, uit een strafschop, maakten de doelpunten voor de thuisclub. Bovendien speelde Anderlecht al met tien man, na een rode kaart voor Kara Mbodji. Anderlecht had in de play-offs al verloren van RC Genk, Club Brugge en Antwerp.