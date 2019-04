Invaller Depay opnieuw ten onder met Lyon

De sukkelende nummer 3 van Frankrijk verloor met 2-1 bij laagvlieger FC Nantes. Oud-NEC’er Anthony Limbombe maakte in de 83e minuut uit een vrije trap het winnende doelpunt.

Tete

Depay mocht in de 34e minuut het veld in, als vervanger van Lucas Tousart. De Nederlandse international moet bij zijn Franse club al wekenlang genoegen nemen met een rol als invaller. Ploeggenoot Kenny Tete daarentegen maakte als basisspeler zijn rentree nadat hij vorige maand bij Oranje binnen een minuut geblesseerd was geraakt tegen Wit-Rusland.

Bekijk ook: Ploeggenoot Pieters legt Frans duel stil na racisme

Het degradatieduel tussen Dijon en Amiens (0-0) werd korte tijd onderbroken wegens racistische spreekkoren vanaf de tribunes. Aanvoerder Prince Désir Gouano van Amiens moest het daarbij ontgelden. Hij deed daarover zijn beklag en stopte met voetballen, waarna de wedstrijd voor vijf minuten werd stilgelegd.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Ligue 1