Vrouwen van Ajax en PEC Zwolle naar bekerfinale

De titelhouder uit Amsterdam boog een 0-2 achterstand om en won na verlenging met 3-2 van FC Twente. PEC Zwolle won na strafschoppen (4-2) van ADO Den Haag. In de reguliere speeltijd en de verlenging vielen geen treffers.

Ajax won de voorgaande twee edities van de KNVB-beker, maar na een uur leek de kans op titelprolongatie ver weg. Door twee treffers van Joëlle Smits na rust leidden de Tukkers, koploper in de Eredivisie, met 0-2 in Amsterdam. Dankzij treffers van Ellen Jansen en Linda Bakker dwong Ajax in de slotfase alsnog een verlenging af. In die verlenging maakte Bakker ook de winnende treffer: 3-2.

Bij PEC Zwolle - ADO Den Haag blonk keepster Nienke Olthof van de thuisclub in de strafschoppenserie uit. Ze stopte twee strafschoppen én benutte er zelf één.