Bluf bij De Graafschap: ’We passen ons niet aan aan PSV’

Ook PSV zal morgen hopen aan het doelsaldo te kunnen werken tegen De Superboeren.

Eigen spelletje

De vernedering in de Johan Cruijff ArenA zorgde volgens De Jong bij De Graafschap voor een omslag in denken. „We speelden daar juist vrij verdedigend. Maar we waren kansloos, ook als we andere uitwedstrijden speelden. Na die 8-0 hebben we gezegd: we passen ons niet meer aan, we houden vast aan ons eigen spelletje.”

De Jong denkt nog wel eens terug aan augustus 2013. Met Cambuur was hij toen te gast bij PSV, dat ter ere van het 100-jarig bestaan een grote feestavond had georganiseerd. PSV hoefde alleen nog maar even van Cambuur te winnen. Het bleef 0-0. De Jong, grappend: „Na de wedstrijd heb ik in het stadion wel even naar het feestje met Guus Meeuwis gekeken.”