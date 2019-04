Viergever: ’PSV doet het nog steeds goed’

Nick Viergever Ⓒ BSR Agency

EINDHOVEN - Na vier seizoenen in het shirt van Ajax is Nick Viergever dit jaar met PSV op jacht naar de landstitel. Een ambitie die de afgelopen twee weken fikse averij heeft opgelopen. Na 26 speeldagen aan kop te hebben gestaan, moet PSV in de achtervolging, een missie waar Viergever vertrouwen in heeft. „Iedereen bij PSV gelooft dat het kampioenschap er nog in zit.”