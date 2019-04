’Niemand herinnert zich heroïsche Ajax-duels onder De Boer’

Het enthousiasme in Nederland over het avontuur van Ajax in de Champions League is begrijpelijk. In het buitenland reageren ze ook uitgelaten als je artikelen over Ajax leest in Engelse, Spaanse en Italiaanse kranten. Iedereen is onder de indruk van de manier van voetballen. Het is gewoon leuk om naar te kijken en daar is het allemaal om te doen. Zeker bij Ajax. Dat was indertijd de insteek van Johan Cruijff om zich te roeren. Terug naar een herkenbaar Ajax met attractief spel volgens de Ajax-filosofie.