’De instelling van Ziyech wordt breed omarmd in Europa’

„Mooi is dat daar iemand als de onvoorspelbare Hakim Ziyech tussendoor mag lopen”, vervolgt Kieft. „Die denkt geen moment: het lukt niet, het loopt niet lekker, een onsje minder risico kan geen kwaad. Nee, hij blijft alles-of-niets spelen en dan kan het weleens voorkomen dat de bal bij een schot op doel over de zijlijn rolt. Dat kan en hoort een beetje bij dit Ajax en die instelling wordt breed omarmd in Europa.”

Kieft vindt het dan ook geen toeval dat Ajax zover is gekomen in Europa als dat het nu is. „Of je met bovengenoemde instelling ook de halve finale kunt bereiken, weten we dinsdagavond. Maar de kwaliteit is voorhanden en daarom heeft de ploeg in Turijn een realistische kans om te overleven.”

Telegraaf Extra - Klik op onderstaande link voor de volledige column van Wim Kieft: