Ajax in ’Game of Thrones’

Op het Twitter-account van de Amsterdamse koploper verscheen zaterdagochtend een foto van een personage uit de wereldberoemde televisieserie Game of Thrones, zittend op de Iron Throne, met daarop het hoofd van Lasse Schöne geplakt. ,,Wedstrijd. Dit is een belangrijk duel voor de troon”, viel erbij te lezen.

In Game of Thrones, een fantasy-serie die zich afspeelt in de Middeleeuwen, strijden diverse families om de macht in een denkbeeldig koninkrijk. Het laatste seizoen begint maandag.

Ajax knokt in de Eredivisie, met nog vijf duels te gaan, om de titel met PSV. De ploeg van Erik ten Hag heeft sinds vorige week de overhand. Terwijl de hoofdstedelingen wonnen bij Willem II (1-4). speelde de Eindhovenaren in Arnhem met 2-2 gelijk tegen Vitesse. Qua punten staan beide rivalen gelijk, maar Ajax heeft een beter doelsaldo. PSV speelt zondag thuis tegen De Graafschap.