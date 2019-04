Opsteker voor Raymond van Barneveld

Van Barneveld legde eerst zijn landgenoot Noppert over de knie. De 51-jarige Hagenaar won met 6-4 en noteerde een gemiddelde van 92,4. In de finalronde gooide hij weer als vanouds en kwam over acht legs tot een score van liefst 105,3. Dat leverde een 6-2 zege op. Ook Jeffrey de Zwaan en Dirk van Duijvenbode veroverden een ticket voor de Austraian Darts Open, gehouden van 3 tot en met 5 mei in Premstätten.

Later wist Van Barneveld zich ook nog bijna te plaatsen voor de European Darts Grand Prix. In de finale bleek de Belg Dimitri van den Berg net iets te sterk. Barney verloor met 4-6 in legs, in een wedstrijd waarin hij tot een 93,1 gemiddelde kwam. In de rondes ervoor had hij nog wel gewonnen van Christian Bunse (6,2 101,2) en Mike van Duivenbode (6-3, 96,7).

De Nederlanders Vincent van der Voort, De Zwaan en Niels Zonneveld wisten zich wel voor dit toernooi, dat van 10 tot en met 12 mei in Sindelfingen wordt gehouden, te kwalificeren.

Eerder deze week kreeg Van Barneveld één uitnodiging voor de World Series. Hij mag op 12 en 13 juli in Keulen komen opdraven bij de German Darts Masters. De ex-wereldkampioen kreeg van de PDC geen invitatie voor het event in Las Vegas. De tickets voor de events in Australië (Brisbane en Hamilton)) en Nieuw-Zeeland (Hamilton) zijn nog niet allemaal vergeven. Drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen is wel al voor alle toernooien in de World Series uitgenodigd.

