Bazoer: ’Utrecht? Waarom niet?’

Riechedly Bazoer Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

Drie jaar geleden was Riechedly Bazoer (22) de grote blikvanger van een talentrijke generatie Ajax-voetballers, waar net zoals nu het geval is met een begerig oog naar werd gekeken door de Europese topclubs. In de seizoenen daarna ervoer de veelzijdige middenvelder dat in het buitenland niet alles goud is wat er blinkt. Na moeizame jaren bij VfL Wolfsburg en FC Porto heeft Bazoer sinds januari bij FC Utrecht het plezier in het voetbal hervonden en hoopt hij de weg omhoog weer te hebben ingezet.