Opa Poulidor betreurt absentie Van der Poel in Parijs-Roubaix

„In deze vorm, met zijn exceptionele kwaliteiten, had hij er echt iets kunnen doen”, vervolgt Poulidor tegenover Het Nieuwsblad. „Maar ik heb begrepen dat zijn ploeg er niet rijdt.” Van der Poel verschijnt een week later wel aan de start van de Amstel Gold Race.

Van der Poel maakt in het voorjaar indruk. De renner van Corendon-Circus, die in de winter bij het veldrijden is te vinden en waar hij dan nagenoeg alles wint, won Dwars door Vlaanderen. En vorige week was hij dicht bij de zege in de Ronde van Vlaanderen. Een val op zestig kilometer van de finish deerde hem nauwelijks, hij vocht zich terug en mengde zich in de finale tussen de grote mannen. Het leverde uiteindelijk een vierde plek op, mede ook omdat de Italiaan Alberto Bettiol verrassend en uit het niets naar de dagwinst mocht soleren. „Het was meer dan indrukwekkend. Zonder zijn val wint hij altijd de Ronde van Vlaanderen. Altijd”, wilde Poulidor nog wel even kwijt.

Binnen Corendon-Circus is bewust gekozen om Parijs-Roubiax te laten schieten, mede ook op het programma van Van der Poel ’niet te overladen’. „Niet vergeten dat Mathieu al een heel cross-seizoen achter de rug heeft. Daarom is dit vrije weekeinde meer dan welkom. Soms moet je een beetje doseren. We moesten dus kiezen: of Roubaix of de Amstel Gold Race”, verklaart sportief manager Christoph Roodhooft. „Als Nederlands kampioen vonden we het dan mooier als hij een topwedstrijd in eigen land kan rijden.”

Bekijk ook: Concurrent Van der Poel in nood

Bekijk ook: Van der Poel wint met indrukwekkende jump