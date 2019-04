Renners mijden aftandse douches Roubaix

De Hel van het Noorden is de klassieker van de nostalgie. De enige wedstrijd die middeleeuwse karrensporen koestert en waar de renners al 123 jaar over vrijwel dezelfde wegen koersen. De tijd des tands heeft geen invloed op deze koers. Ja, het materiaal verbetert, maar de kasseien blijven hun duivelse uitwerking hebben. Toch lijken de douches hun langste tijd te hebben gehad. Sinds de ploegbussen luxe douches herbergen, mijden de renners steeds meer de gezamenlijke wasruimte. Heiligschennis, vinden de oudere coureurs. Antieke zooi, noemt de nieuwe generatie het. Een Vlaamse krant had het deze week zelfs over een ouderwetse koeienstal.

Hoe anders was het in 1943. Na drie jaar van onderbreking werd tijdens de Tweede Wereldoorlog besloten om Parijs-Roubaix weer te organiseren als afleiding voor het Franse volk. In het vélodrome waren douches gebouwd die dienst deden voor een jongensschool. De coureurs hoefden zich voor de eerste keer niet te wassen met een teil water en een washandje. ’L’Enfer du Nord mene au paradis’, stond er geschreven: ’De Hel van het Noorden leidt naar het paradijs’.

Ook Peter Sagan, de laatste winnaar in de ’Hel’, heeft nu zijn naamplaatje in de ouderwetse doucheruimte op de wielerbaan van Roubaix. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

De messing naamplaatjes van alle winnaars van Parijs-Roubaix hebben historische waarde. Peter Sagan mocht afgelopen donderdag als laureaat van de editie van 2018 zijn plaatje op de granieten muur van een cabine plakken. „Het allerlaatste”, zei hij enigszins verontwaardigd toen hem ’zijn’ hokje werd aangewezen. „Het is de eerste keer dat ik hier kom, maar eigenlijk vind ik het wel leuk. Dit is onderdeel van de rijke geschiedenis van Parijs-Roubaix. Ik ben trots dat hier nu ook mijn naam is terug te vinden”, aldus de drievoudig wereldkampioen.

"Wij renners moeten de tradities in ere houden"

Juist dat aspect spreekt sommige renners aan. Vorig jaar reed Philippe Gilbert pas voor de tweede keer over de keien van Le Nord. Na afloop wilde hij per se naar de douches omdat een foto van zichzelf op die plek niet in zijn album mocht ontbreken. „Ik spoor mijn renners niet aan om zich daar te wassen”, geeft teammanager Patrick Lefevere aan. „Die keuze is aan hen. Franse ploegleiders, zoals Marc Madiot verplichten hun renners daartoe. Hij haalt ze uit de douche van hun bus.”

Sommige renners vinden het bijzonder om zich te wassen op de plek waar decennialang de grootste kampioenen hun lijden verteerden. De douches dienen anderhalf uur lang als biechtstoel, als een grote klaagmuur, maar de ruimte is ook de plek waar voor velen hun heldenepos tot leven komt. Leunend over de granieten muren, in de jaren dertig opgegraven uit de Noord-Franse steengroeven, vertellen de renners elkaar over hun ontberingen. Over het monster dat Parijs-Roubaix heet dat ze hebben kunnen bedwingen.

"Nee, de jeugd geeft niks meer om nostalgie"

„Één jaar ben ik niet gegaan”, herinnert Koen de Kort (36 jaar) zich. „Ik was toen zo teleurgesteld over mijn prestatie dat ik het niet kreeg opgebracht. Je moet toch een paar honderd meter met je koffer van de bus door de menigte naar het hoofdgebouw van de wielerbaan lopen. De volgende dag had ik daar echter spijt van. Bij Parijs-Roubaix hoor je met z’n allen te douchen. Dat is een mooie traditie en in deze klassieker gaat het er juist om het verleden in ere te houden. Het is aan ons renners dit nooit te laten verdwijnen. Ieder jaar trommel ik mijn ploegmaten op om mee te gaan.”

Bij Team Sunweb is het routinier Roy Curvers (39) die de jongere renners probeert mee te nemen. „Het wordt steeds moeilijker hen te overtuigen. Zij hebben dat beeld van al die kampioenen onder die douche niet meer. Zij geven niks om die charme. Ik weet dat we in 2014 na de tweede plek van John Degenkolb nog eens met z’n allen zijn gegaan. Daarna was het steeds een enkeling die me vergezelde. Ik sprak laatst met mijn 20-jarige Zwitserse ploegmaat Marc Hirschi en vertelde hem over zijn landgenoot Oscar Camenzind die in 1998 wereldkampioen op de Cauberg werd. Hij had de naam Camenzind nog nooit gehoord. Nee, de jeugd geeft niks meer om nostalgie.”

