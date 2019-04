Verstappen op derde startrij

Verstappen kwam in de derde en afsluitende sessie van de kwalificatie tot slechts één run. Op weg naar zijn laatste vliegende ronde werd de Nederlandse Red Bull-rijder tot zijn grote onvrede gepasseerd door Ferrari-rijder Sebastian Vettel, waardoor hij tijd verloor en niet vlak vóór, maar vlak ná het vallen van de zwart-wit geblokte vlag over de finish kwam.

Verstappen had gehoopt op een plek bij de eerste vier. ,,Ik denk dat Ferrari hier erg snel is, maar de tweede startrij zou mooi zijn”, keek Verstappen vrijdag nog vooruit. In de kwalificatie bleek Mercedes echter oppermachtig. Lewis Hamilton werd achter zijn teamgenoot tweede. Ferrari-coureur Sebastian Vettel en Charles Leclerc moesten het doen met plek drie en vier.

Albon

Alexander Albon kwam helemaal niet in actie tijdens de kwalificatie. De Engelse Thai parkeerde zijn Toro Rosso in de afsluitende derde training op hoge snelheid in de muur en omdat zijn monteurs er niet in slaagden om zijn bolide op tijd te repareren, begint Albon de race zondag vanuit de pitstraat.

Alexander Albon laat zijn kapotte Toro Rosso achter en begint aan zijn wandeling richting zijn pitbox. Ⓒ BSR Agency

Antonio Giovinazzi reed in Q1 twee installatierondes in zijn Alfa Romeo, maar zette vanwege motorproblemen uiteindelijk geen tijd neer. Lance Stroll (Racing Point), George Russell en Robert Kubica (beiden Williams) vonden hun namen wel terug in de tijdentabellen, maar waren niet snel genoeg en sneuvelden in de eerste sessie.

Kimi Raikkonen strandde in Q2 met zijn Alfa Romeo-bolide. Ⓒ EPA

In Q2 vonden Daniil Kvyat (Toro Rosso), Sergio Perez (Racing Point), Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), Carlos Sainz en Lando Norris (beiden McLaren) hun Waterloo. Voor de Fin van Alfa Romeo, die afgelopen winter overkwam van Ferrari, was het de eerste keer sinds Hongarije 2016 dat hij Q3 niet haalde.

De race begint zondag om 08:10 uur Nederlandse tijd en is van minuut tot minuut te volgen via het speciale liveblog van Formule 1-verslaggever Erik van Haren.

Uitslag kwalificatie

1. Valtteri Bottas

2. Lewis Hamilton

3. Sebastian Vettel

4. Max Verstappen

5. Charles Leclerc

6. Pierre Gasly

7. Nico Hülkenberg

8. Daniel Ricciardo

9. Kevin Magnussen

10. Romain Grosjean

11. Daniil Kvyat

12. Sergio Perez

13. Kimi Raikkonen

14. Carlos Sainz

15. Lando Norris

16. Lance Stroll

17. George Russell

18. Robert Kubica

19. Antonio Giovinazzi

20. Alexander Albon