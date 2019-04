Video: Verstappen woest op Vettel

Verstappen werd in aanloop richting zijn laatste vliegende ronde op een uiterst ongelukkig moment ingehaald door de Duitse Ferrari-coureur. Ook de beide Renaults zaten Verstappen even later dwars.

Daardoor verloor de Limburger kostbare tijd en kwam hij niet vlak vóór, maar vlak ná het vallen van de zwart-wit geblokte vlag over de finish. Daardoor kon hij in tegenstelling tot Vettel en die beide Renault-coureurs geen gooi meer doen naar een snellere ronde.

„We reden allemaal netjes achter elkaar, maar op een gegeven moment kwamen Vettel en die Renaults voorbij”, aldus Verstappen in gesprek met Ziggo Sport. „Ze verneukten mijn aanloop.”

Verstappen gaat voortaan ook uit een ander vaatje tappen, zo zei hij. „Het is een ongeschreven regel dat je elkaar volgt. Voortaan ga ik het ook voor hen verneuken.”

Volgens de 21-jarige coureur had hij beter gekund dan zijn uiteindelijke vijfde plaats. „Er zat meer in. De auto voelde goed. Maar als je geen tweede run kunt doen, houdt het op.” Vettel noteerde uiteindelijk nog de derde tijd, achter Mercedes-rijder Valtteri Bottas en Lewis Hamilton.

Toch was er ook optimisme. „We zitten er op zich goed bij. Het wordt een interessante zondag”, zo besloot hij, doelend op de vele inhaalmogelijkheden op het circuit van Shanghai.

De race begint zondag om 08:10 uur Nederlandse tijd en is van minuut tot minuut te volgen via het speciale liveblog van Formule 1-verslaggever Erik van Haren.

