Sport Kort: Eerste WTA-finale voor 17-jarige Poolse

In de rubriek Sport Kort hebben we aandacht voor de overige sportgebeurtenissen. Dagelijks brengen we hier in een korte samenvatting de andere hoogtepunten.

15.10 uur: Windsurfster Lilian de Geus heeft in Palma de Mallorca de Europese titel veroverd. De 27-jarige Blaricumse won in Spanje de afsluitende medalrace in de RS:X-klasse. De Geus ging de medalrace als derde in. Ze stond 1,8 punten achter op de nummer 2, de Française Charline Picon. De Chinese leidster Lu Yunxiu deed niet mee om de Europese titel. Vorig jaar werd De Geus in het Deense Aarhus al wereldkampioene.

14.14 uur: De 17-jarige Iga Swiatek heeft zich in het Zwitserse Lugano voor het eerst in haar tennisloopbaan geplaatst voor de finale van een WTA-toernooi. De Poolse tiener stond in de halve eindstrijd van het graveltoernooi tegen Kristyna Pliskova maar één game af: 6-0 6-1. De partij was al na 55 minuten gespeeld. Swiatek begon deze week als de nummer 115 van de wereld, maar zal door haar finaleplaats debuteren in de top-100. Bij winst van het toernooi zal ze op de rand van de top-70 komen te staan. Vorig jaar won Swiatek het juniorentoernooi van Wimbledon. In de finale neemt Swiatek het op tegen de Sloveense Polona Hercog, die de Française Fiona Ferro met 7-5 6-4 versloeg.

13:18 uur: Tallon Griekspoor heeft zich afgemeld voor zijn halvefinalepartij op het challengertoernooi van Murcia. De nummer 2 van Nederland zou zaterdagmiddag op het Spaanse gravel aantreden tegen de Zweedse tennisser Mikael Ymer. De 22-jarige Griekspoor heeft last van blaren op zijn voeten. De nummer 210 van de wereld was bezig aan het beste toernooi van zijn seizoen. Hij won in februari op het ABN Amro-toernooi in Rotterdam van de Rus Karen Chatsjanov en verloor vervolgens vier keer op een rij zijn eerste partij op een challengertoernooi

12:44 uur: Ellen van Dijk heeft toegeslagen in de vierde etappe van de Healthy Ageing Tour, een tijdrit over 14,4 kilometer door Winsum. De Europees kampioene tijdrijden van Trek-Segafredo schoof door haar zege op naar plek twee in het algemeen klassement. Haar achterstand op leidster Lisa Klein bedraagt acht seconden. Zaterdagmiddag wacht nog een etappe van Wolvega naar Heerenveen. Zondag vindt de slotrit plaats.

RKC keer terug naar de basis. Ⓒ Pulles & Pulles – RKC Waalwijk

09:57 uur: RKC Waalwijk doet het kunstgras in het Mandemakers Stadion in de ban en speelt vanaf volgend jaar weer op echt gras. „De overstap van kunstgras naar natuurgras is altijd één van onze grootste prioriteiten geweest”, algemeen directeur Frank van Mosselveld. „RKC staat voor voetbal en dat hoort op natuurgras. We willen ons onderscheiden in de faciliteiten en de manier van werken. De terugkeer van een natuurgras van topkwaliteit draagt daar aan bij. We zijn uiteraard niet over één nacht ijs gegaan en hebben ons flink ingelezen over wat voor voeten het in aarde heeft. Met deze keuze bouwen we verder aan een fundament waar we met de club de komende jaren op voort kunnen borduren.”