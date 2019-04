Vettel verdedigt inhaalactie op Verstappen

„Iedereen wilde op dezelfde plek zitten”, aldus de Duitse Ferrari-coureur, die in de slotfase Verstappen dwarszat in een bocht. Daardoor kon de Nederlander geen snelle ronde meer neerzetten en werd hij uiteindelijk slechts vijfde, terwijl er meer in had gezeten voor zijn gevoel.

Vettel kwam door zijn manoeuvre precies op tijd over de finish en kon zodoende nog wel een poging wagen en schoof uiteindelijk op naar plek drie.

„Ik reed aan het einde van een treintje. Ik zat in een lastige situatie”, aldus Vettel na afloop tegenover diverse media. „Toen het team me vertelde dat ik nog maar een paar seconden de tijd had om de finishstreep te passeren, moest ik iets doen.”

Sebastian Vettel noteerde de derde tijd. Achter Valtteri Bottas, die pole pakte, en Lewis Hamilton. Ⓒ EPA

Vettel had het idee dat Verstappen en zijn team misschien niet op zaten te letten. „Als iedereen had doorgereden, hadden we het allemaal gehaald, maar het leek alsof de rest zich niet bewust was van de noodzaak.”

Verstappen had een andere lezing en was woest op Vettel. „Het is een ongeschreven regel dat je elkaar volgt. We reden allemaal netjes achter elkaar, maar op een gegeven moment kwamen Vettel en ook beide Renaults voorbij”, aldus Verstappen in gesprek met Ziggo Sport.

Bekijk hieronder de Formule 1 Opwarmronde, met onze verslaggever Erik van Haren en voormalig F1-coureur Jan Lammers: