Herbeleef GP China: Verstappen 4e

Verstappen baalde zaterdag na afloop van de kwalificatie als een stekker. De Nederlandse Red Bull-coureur had het gevoel dat hij om de derde plek had kunnen strijden, maar tot zijn spijt kwam hij daar niet aan toe.

Terwijl Verstappen zich klaarmaakte voor zijn laatste vliegende ronde in Q3 werd hij op een ongelukkig moment ingehaald door Ferrari-coureur Sebastian Vettel en beide Renault-rijders. De 21-jarige Limburger kwam daardoor net ná het vallen van de zwart-wit geblokte vlag over de finish. Daardoor zat zijn sessie er direct op. Vettel verbeterde zich nog en start als derde.

De top drie van de kwalificatie: Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Sebastian Vettel. Ⓒ BSR Agency

Verstappen was na afloop behoorlijk pissig. „We reden allemaal netjes achter elkaar, maar op een gegeven moment kwamen Vettel en die Renaults voorbij”, aldus Verstappen in gesprek met Ziggo Sport. „Ze verneukten mijn aanloop. Het is een ongeschreven regel dat je elkaar volgt. Voortaan ga ik het ook voor hen verneuken.”

Even later was er bezinning en stelde Verstappen dat hij en het team misschien ook wat scherper hadden moeten zijn. Vooruitblikkend op de race was er toch vooral optimisme.

Over de prestatie van de auto had hij niets te klagen. „We zitten er op zich goed bij. Het wordt een interessante zondag”, zo besloot hij, doelend op de vele inhaalmogelijkheden op het circuit van Shanghai.

Startopstelling GP China

1. Valtteri Bottas

2. Lewis Hamilton

3. Sebastian Vettel

4. Charles Leclerc

5. Max Verstappen

6. Pierre Gasly

7. Nico Hülkenberg

8. Daniel Ricciardo

9. Kevin Magnussen

10. Romain Grosjean

11. Daniil Kvyat

12. Sergio Perez

13. Kimi Raikkonen

14. Carlos Sainz

15. Lando Norris

16. Lance Stroll

17. George Russell

18. Robert Kubica

19. Antonio Giovinazzi

20. Alexander Albon

