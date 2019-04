Viergever baalt van fouten PSV: ’Maar het zit ook niet mee’

PSV had Ajax in de tweede seizoenshelft al meerdere keren de knock-out kunnen delen. Maar in plaats van zeker te zijn van de landstitel, staan de Eindhovenaren nu tweede. De ploeg van Mark van Bommel heeft evenveel punten als de rivaal uit Amsterdam, maar qua doelsaldo doen de hoofdstedelingen het iets beter.

„Een van de dingen die cruciaal zijn, is het scoreverloop in de wedstrijden”, stelt Viergever. „De laatste tijd lukt het minder op de juiste momenten toe te slaan, terwijl we de goals gemakkelijker tegen krijgen. Er zijn duels geweest waarin we twee ballen op doel hebben gehad en dat waren dan direct tegengoals. Natuurlijk gaan daar fouten aan vooraf, maar het zit ook niet echt mee.”

Viergever somt op wat er moet veranderen om alsnog landskampioen te worden. „De scherpte om op de juiste momenten te scoren moet er weer in komen. Net als de gretigheid om verdedigend elke bal eruit te willen halen. Dat moeten we als team weer beter gaan doen. Om kampioen te worden, heb je frisheid en gretigheid nodig.”

