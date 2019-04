Juventus zonder vele basisspelers en mét debutanten in kampioensduel

Bij het bezoek aan de nummer 16 van de Serie A stelt de coach van Juventus liefst negen andere spelers in vergelijking met de ploeg die afgelopen woensdag aan de aftrap stond in het Champions League-duel met Ajax. Slechts verdediger Joao Cancelo en middenvelder Rodrigo Bentancur hebben net als in de Johan Cruijff ArenA een basisplaats gekregen. Ook Paulo Dybala, in Amsterdam na rust invaller, speelt vanaf het begin.

Ronaldo en debutanten

Daniele Rugani, Miralem Pjanic, Blaise Matuidi, Mario Mandzukic en Cristiano Ronaldo maken zelfs helemaal geen deel uit van de wedstrijdselectie die Juventus voor de 35e keer de Scudetto kan bezorgen. Ook Giorgio Chiellini en Emre Can, woensdag in Amsterdam door blessures afwezig, zitten niet bij de groep. Met de 17-jarige verdediger Paolo Gozzi Iweru en de 21-jarige Cypriotische middenvelder Grigoris Kastanos staan er zelfs twee spelers in de basis die hun competitiedebuut maken, nota bene in de kampioenswedstrijd.

Allegri geeft daarmee duidelijk aan dat hij alle prioriteit legt bij de return van de kwartfinale van de Champions League tegen Ajax, komende dinsdag in Turijn.

