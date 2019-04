Hattrick Lucas Moura helpt Spurs aan ruime zege

De Keniaan Victor Wanyama opende halverwege de eerste helft de score. Hij liep goed door en kreeg de bal met geluk mee, waarna hij de keeper omspeelde en eenvoudig raak schoot. Enkele minuten later maakte Moura er met een diagonaal schot 2-0 van. In de slotfase maakte Moura ook zijn tweede en derde.

Bacuna dichtbij

Tottenham, dat in het nieuwe onderkomen nog geen doelpunt heeft geïncasseerd, trad niet in de sterkste formatie aan. Bij absentie van de geblesseerde Harry Kane (enkel) en de gespaarde Heung-Min Son stonden Fernando Llorente en Lucas voorin. Son kwam in de 87e minuut toch nog even in de ploeg. Bij Huddersfield speelde Terence Kongolo de hele wedstrijd, Juninho Bacuna werd diep in blessuretijd gewisseld. De oud-speler van FC Groningen was bijna de eerste speler die tegen Tottenham scoorde in het nieuwe stadion, maar de handen van Hugo Lloris en de lat voorkwamen dat een vrije trap van de middenvelder erin ging.

Tottenham, niet meer in de race voor de landstitel, strijdt met Manchester City om een plek in de halve finales van de Champions League. De Spurs wonnen het eerste duel met 1-0.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Premier League