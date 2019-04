Depay ziet trainer vertrekken bij Lyon

„Er hangt een negatief klimaat om mij heen en dat heeft invloed op de spelers en de club”, zei de Fransman, die sinds 2015 als trainer van Lyon werkt. „Ik heb een lang gesprek met de voorzitter gehad en daarin aangegeven dat ik volgend seizoen niet doorga. We moeten nu met elkaar alles op alles zetten om de Champions League te halen.”

De club van Kenny Tete en Memphis Depay incasseerde vrijdag bij Nantes (2-1) de derde nederlaag op rij. Genesio zou Depay dat duel op de bank hebben gezet naar aanleiding van een ruzie op de training. Depay zou het aan de stok hebben gehad met ploeggenoot Ferland Mendy, die ook op de bank begon. Dat gold eveneens voor de kemphanen Nabil Fekir en Marcelo.

Derde plaats

Lyon, dat in de achtste finales van de Champions League werd uitgeschakeld door Barcelona, staat in de Franse competitie op de derde plaats. De nummers 1 en 2 plaatsen zich rechtstreeks voor de Champions League, de ploeg die als derde eindigt gaat de voorrondes in.

