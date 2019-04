Wim Jonk ’eindelijk’ nieuwe hoofdtrainer Volendam

De 52-jarige Volendammer ondertekende zaterdag een contract voor twee seizoenen met een optie voor een extra jaar. Sipke Hulshoff wordt assistent van Jonk. Hij vervult die rol nu nog bij SC Cambuur.

Roots

„Ik heb hier mijn roots liggen en heb ooit tegen een vriend van mij gezegd: er komt een dag dat ik hier trainer zal zijn. Nu is het zo ver”, aldus Jonk, die in de jaren 80 zijn eigen voetbalcarrière begon bij FC Volendam. Tussen 1986 en 1989 speelde de middenvelder 59 competitieduels voor de club uit het vissersdorp, waarna hij overstapte naar Ajax.

Later speelde Jonk ook nog voor Internazionale, PSV, en Sheffield Wednesday. De technicus kwam 49 keer uit voor het Nederlands elftal, waarmee hij actief was op het EK 1992 en de WK’s van 1994 en 1998. Het meest recent was Jonk ook in Amsterdam actief, waar hij in december 2015 werd ontslagen als hoofd van de jeugdopleiding.

Jasper van Leeuwen

De club uit de Jupiler League maakte verder bekend dat Jasper van Leeuwen als technisch directeur aan de slag gaat en Tom Tol als operationeel directeur. Keje Molenaar wordt directeur externe betrekkingen.