Van Barneveld snel onderuit

Het was in Barnsley geen hoogstaande partij. De gemiddelde scores van beide spelers lagen onder de 90 punten per drie pijlen. Barney gooide met 87 nog wel drie punten hoger dan zijn opponent, maar moest toch de zege aan Webster laten. De Brit was scherper op de dubbels en zegevierde daardoor met 6-2.

Eerder op de dag had Van Barneveld nog wel afgerekend met Brendon Dolan. Die partij won hij met 6-3 in legs, waarbij hij tot een gemiddelde van 91,0 kwam. Van Barneveld komt zondag, waneer het twaalde vloertoernooi van de Players Championship op het programma staat, opnieuw in actie.

Van Barneveld beleefde vrijdag nog een opsteker. De 51-jarige Hagenaar kwalificeerde zich voor de Austrian Darts Open. De ex-wereldkampioen kwam tot dat ticket via overwinningen op Danny Noppert en Madars Razma tijdens het vijfde kwalificatie-event voor de Euro Tour.

De resultaten in de Players Championship spreken, met één uitschieter als uitzondering, echter nog niet tot verbeelding. Bij zijn eerdere acht optredens verloor de voormalig postbode drie keer in de eerste ronde en viermaal in de tweede schifting. Eén keer reikte hij tot de finale. Dat lukt op 17 maart in Wigan. In de eindstrijd was Adrian Lewis te sterk. Tweemaal liet Van Barneveld een event schieten.

Jelle Klaasen was in Barnsley de beste Nederlander. De voormalig wereldkampioen van de BDO kwam tot de kwartfinales, waarin hij uiteindelijk zijn meerdere moest erkennen in Steve West. Michael van Gerwen het vloertoernooi schieten.

