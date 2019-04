Juventus moet titelfeest uitstellen na verliesbeurt

De ploeg van Massimiliano Allegri was bij een punt officieus kampioen van Italië geworden en was bij een driepunter helemaal zeker van de landstitel. Was dat gebeurd, dan was Juventus de vroegste kampioen ooit in de Serie A geworden.

Napoli

De Oude Dame heeft twintig punten voorsprong op achtervolger Napoli, en kan zondag zonder zelf te spelen kampioen worden, als de ploeg van Dries Mertens en de zijnen niet wint bij Chievo Verona. Na zondag zijn er nog zes speelrondes te gaan in Italië.

Tussen de twee duels met Ajax in de kwartfinales van de Champions League in besloot Allegri bijna al zijn vaste basisspelers te sparen. In vergelijking met het eerste duel woensdag in Amsterdam (1-1) verschenen tegen SPAL alleen Joao Cancelo en Rodrigo Bentancur weer aan de aftrap. Allegri liet onder anderen Cristiano Ronaldo, Mario Mandzukic, Giorgio Chiellini en Blaise Matuidi thuis, heel wat andere vaste krachten zaten op de bank.

Moise Kean

Juventus leek via een goal van Moise Kean in de eerste helft wel op weg naar de titel, maar SPAL vocht zich na rust bewonderenswaardig terug. Kevin Bonifazi kopte kort na de hervatting de gelijkmaker binnen, waarna de 37-jarige Sergio Floccari kort voor het einde matchwinnaar werd.

