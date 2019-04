Statistieken Eredivisie: PSV wint wel, maar raakt achter op doelsaldo

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie.

12.15 uur: PSV - De Graafschap 2 - 1

PSV won in eigen huis zeer moeizaam van degradatiekandidaat De Graafschap. Met hangen en wurgen hielden de Eindhovenaren de drie punten op zak. De regerend landskampioen pakt wel de zege, maar doet slechte zaken wat betreft het doelsaldo ten opzichte van koploper Ajax.

14:30 uur: SC Heerenveen - FC Groningen 1-1

De Derby van het Noorden tussen Heerenveen en Groningen is blijven steken op 1-1. Paul Gladon was namens FC Groningen weer belangrijk en dat kostten de Friezen na het ontslag van trainer Jan Olde Riekerink de zege.

14:30 uur: Willem II - PEC Zwolle 2-0

Willem II blijft de goede vorm van afgelopen weken doorzetten en opnieuw eiste Alexander Isak een hoofdrol op. De Dortmund-huurling nam een doelpunt en een assist voor zijn rekening.

16:45 uur: FC Utrecht - Vitesse 0-0

Het slotstuk van speelronde 30 in de Eredivisie eindigde in een bloedeloos gelijkspel. FC Utrecht en Vitesse kwamen beide niet aan score toe en lijken nu echt te zijn afgehaakt in de strijd om plek drie.

Uitslagen van zaterdag en vrijdag

Ajax - Excelsior 6-2

AZ - ADO Den Haag 2-3

Feyenoord - Heracles Almelo 2-1

Fortuna Sittard - VVV-Venlo 1-1

NAC Breda - FC Emmen 1-1

