Ajax met Huntelaar tegen Excelsior

Trainer Erik ten Hag heeft plek voor Huntelaar in zijn voorhoede omdat Lasse Schöne op de bank start. De Deen kreeg woensdag in de kwartfinale van de Champions League tegen Juventus (1-1) twee harde trappen op een bovenbeen. Dusan Tadic verhuist waarschijnlijk van de voorhoede naar de meest aanvallende positie op het middenveld.

Volg Ajax- Excelsior van minuut tot minuut via onze uitgebreide live widget

Noussair Mazraoui keert terug in de basisformatie. De rechtsback miste de voorgaande wedstrijden tegen FC Emmen, Willem II en Juventus. Hij was geschorst voor die drie duels. De verdediger is dinsdag ook weer beschikbaar als Ajax in Turijn om een plaats in de halve finales van de Champions League strijdt.

Ajax mag zich voor het eerst na 97 speelronden weer koploper van de eredivisie noemen, op basis van een beter doelsaldo dan PSV dat zondag De Graafschap ontvangt.