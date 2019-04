Klaassen scoort opnieuw; Bosz wint eindelijk weer

De ploeg van de oud-coach van onder meer Ajax was zaterdagmiddag met 1-0 te sterk voor VfB Stuttgart. Kai Havertz benutte in de 64e minuut een strafschop, wat uiteindelijk de enige goal van de middag betekende. De Argentijn Santiago Ascacibar van Stuttgart kreeg in blessuretijd een rode kaart.

Te aanvallend

Leverkusen verloor de laatste weken achtereenvolgens van Werder Bremen (1-3), Hoffenheim (4-1) en RB Leipzig (2-4). De vele tegendoelpunten zorgden voor kritiek op Bosz, die volgens sommigen te aanvallend zou spelen. Technisch directeur Rudi Völler nam het afgelopen week voor de Nederlander op.

Klaassen trefzeker

Door de winst op Stuttgart blijft Leverkusen in de race voor deelname aan de Europa League volgend seizoen. De club staat voorlopig zevende en weet Werder Bremen één puntje boven zich. De formatie van Davy Klaassen was met 2-1 te sterk voor SC Freiburg en de oud-Ajacied was weer eens trefzeker. De middenvelder (die het hele duel speelde) opende een kwartier voor tijd de score.

Weghorst kind van de rekening

Kind van de rekening in de 29e speelronde is voorlopig VfL Wolfsburg. Wout Weghorst en zijn ploeggenoten gingen met 2-0 onderuit bij RB Leipzig en duikelden daardoor van de zesde naar de achtste plaats, wat in de eindstand geen Europees voetbal oplevert. Weghorst speelde het hele duel voor Die Wölfe.

Hannover 96 lijkt degradatie niet meer te kunnen voorkomen. Borussia Mönchengladbach zorgde er met een zege van 0-1 voor dat het elftal van coach Thomas Doll nog vaster op de laatste plaats staat. Mönchengladbach verstevigde de vijfde plek, Werder Bremen is zesde.

