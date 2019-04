Barcelona verspeelt met B-elftal punten

Tussen de twee duels met Manchester United in de kwartfinales van de Champions League in besloot trainer Ernesto Valverde om bijna al zijn vaste krachten rust te geven. Zo ontbraken onder anderen Lionel Messi, Luis Suárez, Gerard Piqúe en Sergio Busquets in de Catalaanse selectie.

Valverde stuurde een veredeld B-elftal het veld in. Van de vaste ploeg verscheen alleen doelman Marc-André ter Stegen weer aan de aftrap, Jasper Cillessen zat in Estadio El Alcoraz weer op de bank. Met debutanten als Jean-Clair Todibo, Jeison Murillo, Moussa Wagué en Ricard Puig in het elftal kwam Barcelona daar niet tot scoren.

Barcelona heeft aan kop van La Liga nu twaalf punten voorsprong op Atlético Madrid, dat later op zaterdag Celta de Vigo ontvangt. Dinsdag is in Camp Nou de return tegen ManUnited. Barcelona won woensdag op Old Trafford met 1-0.