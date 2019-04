FIFA-baas: voetbalduel staken bij racisme

„We hebben op onze toernooien de zogeheten ’driestaps-procedure’ geïntroduceerd. Het biedt de scheidsrechter de mogelijkheid om een wedstrijd zelfs te stoppen bij discriminatie”, schrijft Infantino, die de afgelopen weken met heel wat gevallen van racisme in de voetbalwereld werd geconfronteerd. „We roepen alle bonden, competities en clubs op om dezelfde procedure te volgen. We hanteren een zerotoleranceaanpak van racisme in het voetbal. We zullen harde sancties nemen tegen zulk gedrag. Voor racisme is geen plek in het voetbal, net zoals in de maatschappij.”

De afgelopen weken en maanden werden heel wat voetballers slachtoffer van racisme vanaf de tribunes. Na onder anderen de Senegalees Kalidou Koulibaly (Napoli) en de Engelse internationals Danny Rose (Tottenham Hotspur) en Raheem Sterling (Manchester City) was vrijdag Prince-Désir Gouano het mikpunt van racistisch gedrag. De aanvoerder van de Franse club Amiens verzocht de scheidsrechter om de uitwedstrijd tegen Dijon een paar minuten stil te leggen. De arbiter gaf daar gehoor aan.

„We leven in de 21e eeuw”, zei Gouano. „Dit is onacceptabel. Dat wilde ik duidelijk maken. We zijn allemaal gelijk, welke huidskleur we ook hebben.”