Hamilton is het niet eens met Verstappen

„We reden allemaal netjes achter elkaar, maar op een gegeven moment kwamen Vettel en die Renaults voorbij. Ze verneukten mijn aanloop”, aldus Verstappen in gesprek met Ziggo Sport. „Het is een ongeschreven regel dat je elkaar volgt. Voortaan ga ik het ook voor hen verneuken”, sprak de Limburger klare taal.

Nadat ook het officiële Instagram-account van de Formule 1 de quote van Verstappen over de ongeschreven regel had gepubliceerd, reageerde Hamilton. „Nope”, was de korte, maar krachtige reactie van de Engelsman, die daarmee liet merken de mening van Verstappen niet te delen.

De race begint zondag om 08:10 uur Nederlandse tijd

