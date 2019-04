De Jong al vroeg gewisseld bij Ajax

De middenvelder van Ajax ging bij een 1-0 voorsprong naar de kant en werd vervangen door Jurgen Ekkelenkamp.

De wissel van de naar Barcelona vertrekkende middenvelder was naar alle waarschijnlijkheid uit voorzorg richting het Champions League-duel met Juventus van komende dinsdag. Bij het betreden van de catacomben voelde De Jong veelvuldig aan zijn hamstring.

De 27 minuten die De Jong tegen Excelsior in actie kwam, waren niet zijn beste in het shirt van Ajax. De middenvelder leed tien keer balverlies, evenveel als in in de gehele Champions League-wedstrijd tegen Juventus.

