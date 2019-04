Ajax probleemloos langs Excelsior

De concurrent uit Eindhoven komt zondag in actie, wanneer het in het eigen Phillips Stadion De Graafschap ontvangt. Het doelsaldo (op basis waarvan Ajax afgelopen weekend de koppositie had overgenomen) is nu dertien doelpunten in het voordeel van de Amsterdammers.

Wijzigingen

In vergelijking met het thuisduel met Juventus van afgelopen woensdag had Ten Hag twee wijzigingen in zijn basiself doorgevoerd. Noussair Mazraoui nam als rechtsback de plaats weer in van Joël Veltman, terwijl Lasse Schöne op de reservebank moest plaatsnemen ten faveure van Klaas-Jan Huntelaar. De basisplaats van laatstgenoemde in de spits hield in dat Dusan Tadic vanaf het middenveld speelde.

Nadat Hervé Matthys de eerste kans voor Hakim Ziyech nog onschadelijk had gemaakt, was het bij de tweede mogelijkheid voor Ajax wel bingo. Donny van de Beek stuurde Huntelaar met een prachtige dieptepass weg, waarna de geslepen spits feilloos afrondde. Van de Beek was zelf kort na de openingstreffer al dicht bij de 2-0, maar schoot de bal in de handen van Alessandro Damen.

Ook Mazraoui kreeg een goede kans op 2-0, maar zag zijn schot eveneeens gepareerd door de doelman van Excelsior. Het grootste wapenfeit van Excelsior in het eerste half uur was een schot van Jeffry Fortes, die veel meer tijd had dan hij nam, waardoor zijn poging geen probleem was voor Ajax-keeper André Onana.

Blessure De Jong

Na een klein half uur was het al einde wedstrijd voor Frenkie de Jong, die plaats maakte voor Jurgen Ekkelenkamp. De Jong greep bij het ingaan van de catacomben naar zijn hamstring, maar het is afwachten hoe ernstig het euvel van de veel geprezen middenvelder is. Vanuit de kleedkamer hoorde De Jong hoe de Johan Cruijff ArenA in korte tijd twee keer opveerde, omdat Ajax de stand naar 3-0 tilde.

Bekijk ook: De Jong al vroeg gewisseld bij Ajax

Eerst kreeg Huntelaar een door Jurgen Mattheij uitverdedigde bal tegen zijn been aan, waardoor Tadic bij toeval vogelvrij stond om de 2-0 binnen te schuiven. En na een fraaie aanval via Tadic en Ziyech stond Huntelaar bij de tweede paal klaar om zijn tweede en Ajax’ derde van de avond binnen te tikken. Met zijn goal schoot Tadic zich de geschiedenisboeken in, want de Serviër is de eerste Ajacied sinds Jari Litmanen in 1994 die in acht opeenvolgende thuisduels in de Eredivisie doel treft. Litmanen lukte dat zelfs twaalf wedstrijden op rij.

Fraaie tegengoal El Hamdaoui

De bezoekers uit Rotterdam hadden nog wel voor rust de aansluitingstreffer te pakken, die op naam kwam van oud-Ajacied Mounir El Hamdaoui. De routinier nam een trekbal van Siebe Horemans slim mee nadat Daley Blind mis tastte. Met de afwerking van El Hamdaoui was weinig mis, want tegen het harde en zuivere schot van de Marokkaan had Onana weinig in te brengen. Op slag van rust schreeuwde de Johan Cruijff ArenA nog om een strafschop, toen Matthijs de Ligt bij een hoekschop werd gehinderd door Matthys.

De videoscheidsrechter vond die situatie niks, maar liet scheidsrechter Pol van Boekel na een kwartier in de tweede helft wél zelf naar het scherm kijken. De arbiter legde een duel tussen De Ligt en Ryan Koolwijk niet uit als overtreding, maar kwam na het bekijken van de beelden op zijn mening terug. De bal ging op de stip en Tadic schoot van elf meter de 4-1 op het scorebord.

Rake volley Dolberg

En nadat Huntelaar op aangeven van Ziyech halverwege de tweede helft de 5-1 had binnen geknald, was het voor Ten Hag tijd om te wisselen. Veltman en Kasper Dolberg namen de plaatsen in van Tadic en Huntelaar, en Dolberg had maar weinig tijd nodig om ook zijn aandeel in de feestvreugde op te eisen. De Deen liep bij een vrije trap slim weg, controleerde de door Ziyech snel genomen bal op zijn borst en volleerde met links kiezelhard raak.

In het slot van de wedstrijd ging Ajax wel op zoek naar meer goals om het doelsaldo op te vijzelen, maar deed het dat niet geforceerd in de aanloop naar de kraker in Turijn dinsdag. In de slotminuut moest het zelfs nog de 6-2 (een knappe kopbal van Fortes, die Veltman klopte in de lucht) slikken. Voor Excelsior (waar coach Ricardo Moniz debuteerde) worden de laatste weken van het seizoen loodzwaar. De Rotterdammers staan zeventiende, met vier punten voorsprong op hekkensluiter NAC Breda. Het gat naar de (veilige) vijftiende plaats is drie punten.

