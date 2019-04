Spectaculaire ontknoping in Alkmaar

De Alkmaarders gingen zaterdagavond na een spectaculaire slotfase in eigen huis met 3-2 onderuit tegen ADO Den Haag. Door doelpunten van Erik Falkenburg, oud-speler van AZ, kwam ADO op een 2-0 voorsprong.

Een minuut op vijf voor het eindsignaal was de spanning in de wedstrijd opeens weer helemaal terug. Albert Gudmundsson scoorde de aansluitingstreffer voor AZ: 1-2. In de blessuretijd werd het eerst nog 2-2 via opnieuw Gudmundsson. Maar daar bleef het niet bij in Alkmaar. Sheraldo Becker tekende nog voor de winnende treffer voor ADO. Dat was om precies te zijn in de 94e minuut.

AZ wist de vorige twee wedstrijden, tegen Vitesse (2-2) en De Graafschap (1-1), ook al niet te winnen. Een kleine maand geleden stonden de Alkmaarders nog derde, maar door de slechte serie lijkt Feyenoord weer uit het zicht te verdwijnen.

Nummer vijf FC Utrecht kan zondag bij winst op Vitesse de achterstand op AZ tot drie punten verkleinen. De nummer drie van de eindstand plaatst zich voor de Europa League. Als Ajax de bekerfinale van Willem II wint, geldt dat ook voor de nummer vier.