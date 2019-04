Dortmund weer even terug aan kop

De ploeg van trainer Lucien Favre versloeg 1. FSV Mainz 05 met 2-1, dankzij twee doelpunten van Jadon Sancho. Dortmund kwam daardoor op 66 punten, twee meer dan Bayern München dat zondag tegen Fortuna Düsseldorf speelt.

De 'Rekordmeister' had vorige week de eerste plaats overgenomen van Dortmund door het onderlinge duel met overtuigende cijfers te winnen: 5-0. De geel-zwarte brigade van Favre herstelde zich tegen Mainz, al ging het niet eenvoudig. De Engelse aanvaller Sancho zette Dortmund binnen 25 minuten op 2-0, maar na de aansluitingstreffer in de slotfase van invaller Robin Quaison werd het nog even spannend. Mainz, met Jean-Paul Boëtius de hele wedstrijd binnen de lijnen, wist Dortmund echter geen punten afhandig te maken.